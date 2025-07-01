لن تقبل مصر بأي تهديد لأمن حدودها .. ولهذا مخطئ من يظن أن القاهرة ستتعامل بلا مبالاة مع التواجد المصنوع بعناية لمليشيات التمرد في منطقة المثلث ..

■ السودان ليس لديه مايخسره في الوقت الراهن .. سيقاتل الجيش السوداني بكل بسالة لحماية حدوده وتحرير كل شبر دنسته عصابات ومليشيات الإمارات ..

■ الإهتمام العالمي هذه الأيام بقضية الحرب في السودان مرده إلي المخاطر الجمة التي تكشّفت الآن لعدد من الجوار .. ألسنة اللهب بدأت في التمدد شمالاً وغرباً وجنوباً ..الخطر لايتهدد السودان وحده ..وعليه ليس أمام مصر الرسمية إلا التعامل الواضح والصريح مع التهديد الذي تمثله مليشيات التمرد والتي صارت مخلب قط تحركه الإمارات ومن يقفون خلفها ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد