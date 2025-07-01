بحمد الله وفضله صدّ أبطال الفاشر المؤامرة .. هدأت جبهات القتال الشرس وعاد أسد الفاشر إلي عرينه وموعده قائم مع عصابات آل دقلو التي تلّقت عصر اليوم صفعة جديدة بهلاك المئات من جنودها المُغرّر بهم ..

■ حشرت المليشيا اليوم عدداً من كلاب صيدها للتجوّل في بعض أنحاء وأحياء المدينة .. لم يهنأوا بالصور والفيديوهات إذ سرعان ما ولوا هاربين كعادتهم .. وما لايريد هؤلاء الأنجاس تذكره أنهم درجوا علي هذه الطريقة الاستعراضية مئات المرات بشوارع وممرات عشرات المدن التي استباحوها قبل أن يتم اقتلاعهم منها وهم صاغرون ..

■ ستعود عصابات آل دقلو مجدداً لمهاجمة الفاشر التي حصدت الالاف من جنودهم .. ستنتحر مليشيا التمرد بحول الله علي أعتاب الفاشر وسيغادرونها بحول الله وهم أذلة ..

■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد