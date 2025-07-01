مدير عام صحة الخرطوم يتفقد عددا من المرافق الصحية بأم درمان

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نفذ المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم، د. فتح الرحمن محمد الأمين، الاثنين، جولة ميدانية تفقد خلالها عددًا من المرافق الصحية بمدينة أم درمان، شملت مركز صحي ود نوباوي النموذجي، مركز الأسنان، والإسعاف المركزي، وذلك بمرافقة عدد من مديري الإدارات بالوزارة.
وجاءت الزيارة في إطار متابعة الأداء والاطلاع على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
واستعرض الفريق الزائر منظومة الخدمات المتكاملة بمركز ود نوباوي، والتي تشمل خدمات الطب العام، وعيادات الأطباء الاختصاصيين، والعمليات الصغرى، بالإضافة إلى خدمات الزائرة الصحية، وبرامج التغذية، والتحصين، والمعمل التشخيصي الذي يعمل بالطاقة الشمسية بدعم كريم من مجتمع المنطقة المحلي.
وأشاد د. فتح الرحمن بالدور المجتمعي الفاعل في دعم تشغيل المركز، مؤكدًا أن الشراكة المجتمعية تمثل أحد ركائز النهوض بالخدمات الصحية في ظل التحديات الراهنة.
كما شدد على أهمية تشغيل قسم الأسنان النموذجي بالمركز، والذي من المقرر أن يبدأ العمل بثلاث عيادات متخصصة قريبًا، ضمن خطة الوزارة لتوسيع نطاق الرعاية الصحية التخصصية على مستوى الولاية.
وفي ختام الجولة، تفقد د. فتح الرحمن مبنى الإسعاف المركزي بأم درمان، حيث أكد التزام الوزارة بإعادة تأهيل المبنى وتطوير خدمات الطوارئ، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحسين جودة الرعاية في الحالات الحرجة.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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