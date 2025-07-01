الإدارة العامة للشرطة الأمنية(دائرة القوات الخاصة) تستلم مهام تأمين جسر سوبا

استلمت الإدارة العامة للشرطة الأمنية دائرة القوات الخاصة مهام تأمين جسر سوبا والذي يعتبر آخر الجسور التي تقوم القوات الخاصة بمهام تأمينها وذلك بعد أن تم تحويل مسار مرور حركة الشاحنات عبره وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتوجيهات مدير عام قوات الشرطة بشان تولي الشرطة الأمنية ( دأئرة القوات الخاصة) إستلام مهام تامين كافة الجسور داخل ولاية الخرطوم.

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أفاد اللواء شرطة حقوقي /سفيان عبدالوهاب حمد رملي مدير الإدارة العامة للشرطة الأمنية أن عملية تأمين الجسور ستكون علي مدار الساعة بواسطة قوات مدربة ومؤهلة للقيام بهذه المهمة بإحترافية ومهنية عالية وستلتزم هذه القوات بتنفيذ توجيهات مدير عام قوات الشرطة في التأمين بجانب حسن التعامل مع المواطنين وتنفيذ القانون بمهنية وإحترافية.

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