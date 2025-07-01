“بموت فيكم بزاف”.. شيرين عبد الوهاب بلفتة إنسانية وموقف محرج في “موازين” – فيديو

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب، مساء (السبت)، حفل ختام مهرجان موازين بمدينة الرباط بالمغرب، وذلك بعد غياب تسع سنوات عن إحياء الحفلات في المغرب.

وصعدت شيرين عبد الوهاب، على المسرح، وسط هتافات الجمهور الضخم الحاضرين باسمها، وبدأت الحفل بـ”ميدلي” من أشهر أغانيها وبدأت بأغنية “نساي”.

وأعربت شيرين عن اشتياقها الكبير لجمهورها المغربي بعد عودتها الى المهرجان، قائلة: “وحشتوني، بحبكم وبموت فيكم بزاف”.

وحرصت، على الرقص رفقة جمهورها بطريقتها المعتادة، كما أشعلت المسرح بأغنيتها الشهيرة “صبري قليل”، وأغنية “كلام عنيه”، و”الوتر الحساس”.

وخلال غنائها لاحظ الجمهور أنها لا تغني لايف، وأنها تعتمد على طريقة الـ”بلاي باك”، وهو الأمر الذي تسبب في انزعاج جمهورها الضخم الحاضر بالحفل، وهتفوا عقب انتهائها من غناء أولى أغانيها قائلين: “صوتك صوتك”، في إشارة منهم للمطالبة بالغناء بصوتها مباشرة وعدم الاعتماد على تشغيل أغانيها في مكبرات الصوت بدلًا من صوتها الحقيقي، الأمر الذي وضعها في موقف محرج، لكنها تخطت الموقف بسرعة، واستجابت لطلب جمهورها، وبدأت في الغناء بصوتها وقدمت أغنية “أنا مش بتاعة الكلام دا”، وأغنيتها الشهيرة “آه يا ليل”، وأغنية “على بالي”.

وفي لفتة إنسانية حرصت شيرين عبد الوهاب، على تلبية طلب معجبة في الصعود برفقتها على المسرح، حيث طلبت من الحرس السماح للمعجبة بالصعود الى جانبها، قائلة: “سيبوها تطلع تغني، أنتوا مش عايزين تطلعوها ليه؟، أنا عايزة اسمعها زيي زيكم”.

وبالفعل صعدت المعجبة والتقطت العديد الصور برفقة شيرين عبد الوهاب، والتي أعطت لها الميكروفون لتبدأ في غناء أغنية “على بالي”.

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