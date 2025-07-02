إعلام إيراني: القبض على 50 عميلا للموساد خلال الأسبوعين الماضيين

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أفاد إعلام إيراني، بالقبض على 50 عميلا للموساد داخل إيران خلال الأسبوعين الماضيين، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ” .
وقال إعلام إيراني، إن العملاء كانوا يخططون لعمليات تخريبية ضد البنية التحتية والمراكز الاقتصادية في إيران.
وأضاف: “مصادرة كمية من الأسلحة والذخائر بينها معدات أمريكية كانت بحوزة العملاء”.
وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة الإسرائيلية ووكالة الأمن العام (الشاباك) الاثنين، عن القبض على رجل وزوجته في منطقة قرب تل أبيب، وذلك بعد تكوين “خيوط تحقيق موثوقة” تشير إلى اتصالات مشبوهة مع أجهزة استخبارات إيرانية، بحسب بيانهم الرسمي.
ووفقًا لما أورده بيان مشترك بين الشرطة والشاباك، فإن الزوجين، اللذين لم يُكشف عن هويتهما، أنهيا إجراءات تخابر مع جهات استخباراتية إيرانية، تضمن ذلك نقل معلومات حساسة حول مواقع أمنية وإسرائيلية، باستخدام وسائل تشفير رقمية وتلقي مقابل مادي على شكل عملات مشفرة، ما يوحي بنوع من التخطيط والدفع المالي المقونن.
صدى البلد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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