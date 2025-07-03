إدارة تسويق المحاصيل بالنيل الأزرق تشرع في تشغيل الميزان الإلكتروني

الدمازين - النيل الأزرق شرعت الإدارة العامة لتسويق المحاصيل بإقليم النيل الازرق في تأهيل البنيات التحتية وفي مقدمتها تشغيل الميزان الإلكتروني . وفي تصريح لسونا اوضح الاستاذ الهميم الشيخ حسين مدير الادارة العامة لتسويق المحاصيل ان ادارته وضعت كافة الترتيبات اللازمة مع شركة الأراك الهندسية للموازين لتأهيل وتشغيل الميزان الإلكتروني. وابان الهميم إن الميزان الإلكتروني يعد من البنيات التحتية لخدمات تسويق المحاصيل، مبيناً أهمية الميزان في جعل الإقليم قبلة للصادر، مؤكدا أن شركة الأراك الهندسية للموازين باشرت أعمالها في تأهيل وتشغيل الميزان الإلكتروني وفقاً للدراسات الفنية والتقنيات الحديثة. سونا

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