محكمة بحري: الحكم بالإعدام مع مصادرة المعروضات على متعاون مع القوات المتمردة

أصدرت محكمة جنايات بحري شمال بالدروشاب برئاسة مولانا ابوذر احمد عبد الرحيم قاضي المحكمة العامة حكما قضى بالإعدام شنقا حتى الموت ( تعزيرا) مع مصادرة المعروضات لصالح حكومة السودان في مواجهة المتهم ( م ه ص ع ) بعد ادانته في الدعوى الجنائية بالرقم ( 105 /2025) لمخالفته نص المواد ( 51 / أ) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م تعديل 2020 م إثارة الحرب ضد الدولة لتعاونه مع قوات الدعم السريع المتمردة . صدر الحكم في حضور محامي الدفاع وتولى الاتهام أمام المحكمة وكيل ثالث النيابة مولانا مرتضى الأسد . سونا

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