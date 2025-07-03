الغرفة المركزية للإمدادات الطبية بالخرطوم: بدء اعمال النظافة وازالة المخلفات من الساحات

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اعلنت الغرفة المركزية للإمدادات الطبية بالخرطوم، بدء عمليات النظافة والترتيب في الساحات الخارجية والممرات حيث تمت إزالة عدد من العوائق والمخلفات، مما يعكس انطلاق المرحلة التمهيدية لإعادة التشغيل واستئناف تقديم الخدمات الحيوية المرتبطة بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية على المستوى القومي.
وقال د.أحمد عمر محمد صالح، مدير الغرفة المركزية للإمدادات الطبية بالخرطوم، أن اللجنة المختصة تعمل بوتيرة متسارعة على استعادة النظام في أسرع وقت ممكن، بما يضمن جاهزية الموقع لاستئناف العمليات وتقديم الخدمات دون تأخير واشار الى ان ذلك يأتي ضمن جهود التعافي وإعادة تأهيل المنشآت المتضررة.
ونوه ان رئاسة الصندوق القومي للإمدادات الطبية شرعت في إزالة الأنقاض والمخلفات الناتجة عن الأضرار التي لحقت بالمباني خلال الفترة الماضية جراء الحرب والتخريب المتعمد من المليشيا المتمردة بالحرق والتدمير والنهب والنظافة وازالة تراكمات الانقاض تاتي كخطوة أولى تمهيداً للعودة التدريجية للعمل بالمقر الرئيسي بالخرطوم.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدولة وضمن خطة الصندوق لإعادة منظومة الإمداد الدوائي إلى وضعها الطبيعي تدريجياً، بما يضمن استمرار الإمداد الدوائي الآمن والمستقر للولايات والمراكز الصحية.
سونا
اسماء عثمان
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