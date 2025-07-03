انتظروني بعد التسوية.. شاهد رانيا فريد شوقي تشوق جمهورها بـ نيولوك

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نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي، صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، أثناء قيامها بتغيير لون شعرها وعلقت على الصورة ساخرة: “يا أخي الستات دي بتعمل حاجات غريبة، شوية توابل وبهارات وعلى الفرن، تسلم إيدك يا شوق، انتظروني بعد التسوية”.
تألقت رانيا فريد شوقي في مسلسل حسبة عمري في رمضان 2025.
مسلسل “حسبة عمري” شارك في بطولته سيد رجب، عمرو عبد الجليل، إلى جانب نخبة من الفنانين، وهو من تأليف محمود عزت، وإخراج مي ممدوح، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، إذ يناقش العلاقة بين الرجل والمرأة.
صدى البلد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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