وزير الداخلية يلتقى نائب المدير القطرى لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالسودان

التقى الفريق شرطة/ بابكر سمرة مصطفى وزير الداخلية، الخميس، بمكتبه بمدينة بورتسودان الدكتور فريد حمدان نائب المدير القطرى لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالسودان بحضور السفير عثمان أبوفاطمة أدم مدير إدارة حقوق الانسان بوزارة الخارجية واللواء شرطة/ محمد أحمد أبكر مدير الإدارة العامة للتعاون الدولى واللواء شرطة/ محمد المعتصم عكاشة مدير المكتب التنفيذى للوزارة. وأوضح فريد أن اللقاء ناقش التقارير التى أصدرها مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان نتيجة للزيارات الميدانية واللقاءات التى تمت مع الضحايا التى إستهدفتهم المليشيا المتمردة ، مشيرا الى أن اللقاء تطرق أيضآ الى تنفيذ مذكرة التفاهم فى مجالات حقوق الإنسان فى السودان لمتابعة حالات حقوق الإنسان وتطوير وتعزيز برامج التعاون الفنى مع الجهات الحكومية المعنية بحقوق الانسان ، مبينا أن الإجتماع ناقش إهتمام الدولة بالسجون من خلال الخطط الموضوعة لتهيئة بيئة السجون وفق المعايير الدولية ، وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن نائب مدير المكتب القطري أشاد باهتمام وتجاوب وزارة الداخلية ودعمها لعمل مكتب حقوق الانسان بالسودان. سونا

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