ضبط أدوية مهربة وغلق صيدليات بولاية القضارف

نفذ المجلس القومي للأدوية والسموم بولاية القضارف الخميس جولات تفتيشية وإشرافية واسعة بمحلية الفشقة، شملت مدينتي الشواك والمدينة “1”، استهدفت عدداً كبيراً من الصيدليات، وذلك في إطار الدور الرقابي الذي يضطلع به المجلس لمتابعة وضبط سوق الأدوية.

وأكد د. أحمد صلاح قرشي،أمين الرقابة بالمجلس القومي للأدوية والسموم بالولاية أن هذه الجولات تأتي في سياق حرص المجلس على ضمان مأمونية وسلامة المنتجات الدوائية المتداولة، مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط كميات من الأدوية المهربة وأخرى غير مسجلة وأخرى منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى إغلاق عدد من الصيدليات بسبب عدم وجود صيادلة مرخصين.