- 1/2
- 2/2
نفذ المجلس القومي للأدوية والسموم بولاية القضارف الخميس جولات تفتيشية وإشرافية واسعة بمحلية الفشقة، شملت مدينتي الشواك والمدينة “1”، استهدفت عدداً كبيراً من الصيدليات، وذلك في إطار الدور الرقابي الذي يضطلع به المجلس لمتابعة وضبط سوق الأدوية.
وأكد د. أحمد صلاح قرشي،أمين الرقابة بالمجلس القومي للأدوية والسموم بالولاية أن هذه الجولات تأتي في سياق حرص المجلس على ضمان مأمونية وسلامة المنتجات الدوائية المتداولة، مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط كميات من الأدوية المهربة وأخرى غير مسجلة وأخرى منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى إغلاق عدد من الصيدليات بسبب عدم وجود صيادلة مرخصين.
وأوضح د. قرشي أن المجلس سيواصل جولاته الرقابية والتفتيشية في جميع محليات الولاية، مشدداً على أن الهدف هو تعزيز جودة الدواء، ومكافحة الغش والتلاعب بصحة المواطنين، داعياً جميع مزاولي المهنة إلى الإلتزام بالضوابط القانونية المعمول بها.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط أدوية مهربة وغلق صيدليات بولاية القضارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.