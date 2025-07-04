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عثمان ميرغني: السيد والي الخرطوم، أضع تحت تصرفكم “واحد مليار دولار” لبناء العاصمة

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اسماء عثمان 0 تبليغ

  • عثمان ميرغني: السيد والي الخرطوم، أضع تحت تصرفكم “واحد مليار دولار” لبناء العاصمة 1/2
  • عثمان ميرغني: السيد والي الخرطوم، أضع تحت تصرفكم “واحد مليار دولار” لبناء العاصمة 2/2

قال رئيس تحرير صحيفة التيار، عثمان ميرغني: السيد والي الخرطوم، أضع تحت تصرفكم “واحد مليار دولار” لبناء العاصمة خلال عام واحد وفقاً لأفضل المعايير العصرية.

الجزيرة – السودان

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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