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نشرت الفنانة المعتزلة حلا شيحة عبر صفحتها علي موقع يوتيوب، فيديو، تحدثت فه عن تجربتها مع ارتداء الحجاب.
وقالت حلا شيحة: قبل ما أتحجب في الأول خالص، كانت أختي الصغيرة اتحجبت فترة صغيرة وأنا من أول الناس اللي كنت ضد الحجاب، وشايفة ليه كده، وأنتي بتلبسي الحجاب
وتابعت حلا شيحة: وأنا كنت أول حد يحارب القصة دي من باب الجهل، وده من اللي كنت بشوفه وبسمعه حواليا، وأن الحجاب ده تشدد.
واستكملت حلا شيحة حديثها: في الفترة دي، كنت بتكلم مع ربنا وبدعي لو ان الحجاب فرض يحببني فيه، ويوريني انه فرض، وبدأت اقرا القرآن الكريم، خاصة السور التي تتحدث عن الحجاب مثل سورة النور.
صدى البلد
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر “بدأت اقرا القرآن الكريم”.. من باب الجهل .. حلا شيحة: كنت ضد الحجاب وعارضت ارتداء شقيقتي له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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