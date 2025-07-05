طقطقة.. 15 دقيقة مونديالية تثير السخرية من حمدالله

تعرض المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الشباب المُعار إلى الهلال، للسخرية عقب خروج “الزعيم” من كأس العالم للأندية 2025.

وأعلن الهلال، الأربعاء، تعاقده مع حمدالله قادمًا من الشباب على سبيل الإعارة خلال فترة كأس العالم للأندية.

وظل المهاجم المغربي على مقاعد البدلاء طوال 75 دقيقة من مباراة فلومينينسي، في ربع نهائي مونديال الأندية، قبل أن يشارك بدلًا من لاعب الوسط محمد كنو.

وفشل مهاجم الشباب في تقديم بصمته، ليخسر الهلال من نظيره البرازيلي بنتيجة 1-2، على ملعب كامبينج ورلد، ويودع البطولة بشكل رسمي.

خروج الهلال كان يعني نهاية فترة إعارة حمدالله إلى الزعيم، وهو ما أثار سخرية جماهير الفرق السعودية المنافسة، باعتبارها أقصر فترة إعارة في تاريخ كرة القدم.

هذه السخرية تدفعنا لمخاطبة الجماهير حول فكرة “الطقطقة”، في إطار سلسلة “كووورة” المُوجهة لقراء الكرة السعودية.

ونشر مشجع اسمه محمد صورة نزول حمدالله بدلًا من كنو عبر حسابه على موقع “إكس”، معلقًا: “الشيء الوحيد اللي لمسه حمدالله بالملعب يد كنو”.

فيما كتب مشجع آخر يحمل حسابه اسم “إيدن” ساخرًا: “نهاية إعارة عبدالرزاق حمدالله مع الهلال، الإحصائيات: شارك ١٣ دقيقة مع الفريق، وأكل 7 قطع كيك (الأكثر)”.

فيما نشر “عبدالعزيز” صورة من تصريح قديم لحمدالله، قال فيه إن الفوز على الهلال يحتاج لحكم عادل فقط، معلقًا: “حمدالله تعاقد مع الهلال واحتاج 15 دقيقة لإثبات تصريحه”.

مشجع آخر اسمه “نواف”، كتب: “٣ أشياء مالها فايدة بالحياة، فوز الهلال عالسيتي، تصديات بونو، وصفقة حمدالله”.

فيما كتب “أبو إنفنيتي”: “حمدالله ذكين وقع مع الهلال عشان يرجع معهم الرياض ويوفر فلوس التذكرة”.

كووورة