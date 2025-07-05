سحابة حزن خيّمت في سماء قرية لقية بولاية النيل الأبيض والتي بكت ابنها الشاب محمد علي والذي مات غرقاً ظهر الجمعة بمدينة مدني حاضرة ولاية الجزيرة ..

■ تعود ملابسات الحادث الحزين إلي مرافقة الشاب الراحل لمجموعة من أقرأنه للسباحة بالنيل في المنطقة الواقعة قبالة رئاسة محلية مدني الكبري بشارع النيل ..وأنقذت العناية الإلهية شقيق الراحل والذي كاد أن يغرق هو الآخر بعد محاولته إنقاذ شقيقه ..

■ تم تشييع الشاب محمد إلي مثواه الأخير بمدني .. فاجعة غرق ابن قرية لقية تفتح باب النداء للسلطات المختصة بولاية الجزيرة لتشديد الرقابة ومحاصرة السباحة غير الآمنة علي ضفتي النيل حيث تكررت حوادث الغرق عدة مرات ..

■ مفارقة .. موقع غرق الشاب محمد علي يقع بالقرب من مقر شرطة ولاية الجزيرة ..

■ رحم الله الشاب محمد .. ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد