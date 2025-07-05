براد بيت يعترف بالندم على علاقته بأنجلينا جولي!

صرّح مصدر مُقرّب من براد بيت لمجلة Us Weekly أمس (الخميس) بأن طلاقه من أنجلينا جولي، الذي تم رسمياً عام 2025 الماضي، “أمرٌ كان يُسيطر على حياته لسنواتٍ طويلة”.

وأضاف المصدر: “كان يُحبها ويُدرك أنه ارتكب أخطاءً”.

كان بيت وجولي معاً لما يقرب من عقدٍ من الزمان قبل أن يتزوجا عام 2014.

وقال المصدر عن المعركة القانونية التي أحاطت بانفصالهما: “لقد كان وضعاً مُثيراً للانقسام وللتوتر”.

يُذكر أن جولي تقدّمت بطلب الطلاق عام 2016، لكن لم يُحسم الأمر حتى كانون الأول (ديسمبر) 2024. وللزوجين ستة أطفال: مادوكس، باكس، زاهارا، شيلوه، فيفيان، ونوكس. وبعد معركة حضانة طويلة، انفصل بيت عن أطفاله.

وأضاف مصدر Us Weekly أن الانفصال “أثار غضب الأطفال عليه أيضاً”، لكن بيت “لا يلوم جولي على كل شيء”.

في آب (أغسطس) 2024، تقدّمت شيلوه بطلب قانوني لإزالة اسم بيت من اسمها الأخير. كما ورد أن مادوكس وباكس ليسا على اتصال بوالدهما.

ويرتبط بيت بعلاقة مع إينيس دي رامون، مصمّمة المجوهرات، منذ عام 2022. في مقابلة جديدة مع مجلة GQ، تحدث النجم الأميركي علناً عن حبيبته لأول مرة.

وعلّق الممثل البالغ من العمر 61 عاماً، مازحاً على التكهنات التي تفيد بأنه خطّط لإطلاق علاقته بقوة خلال سباق الجائزة الكبرى البريطاني العام الماضي كوسيلة للترويج لفيلمه المقبل “فورمولا 1”: “لا يا صديقي، الأمر ليس محسوباً. إذا كنت تعيش… يا إلهي، كم سيكون ذلك مرهقاً؟ إذا كنت تعيش مع هذه الحسابات؟”.

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