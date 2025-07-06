لم تكن الحريات الصحفية في عهد الرئيس البشير مثالية .. كانت متقلبة بين الأخطاء والخطايا .. المنح والمنع .. شهدت إنتهاكات وتعديات وتجاوزات جسيمة وكارثية بحق ..

■ ومع هذا كله كان سقف الحريات في سنوات الرئيس البشير هو الأعلي بين كل سقوفات الحريات الصحفية في العالم العربي والإسلامي .. حريات تفوقت حتي علي فضاء الحرية الصحفية والإعلامية في مصر التي يتمشدق سادتها بأنها أم الحريات في عالمنا العربي وهو مايكذبه الواقع الراهن هناك بلاجدال ..

■ كان الرئيس البشير يتابع ما تتناوله الصحافة الورقية ومواقع التواصل لاحقاً بإهتمام .. وظل حريصاً علي متابعة ومشاهدة البرامج الحوارية والسياسية وما تبثه من نقد لاذع للرئيس شخصياً !!

■ الصورة .. تذكير لصاحب طيبة برس الذي أثبت بالفعل أن المواقف يمكن أن تتحول لمناديل ورق ترميها في أقرب ترتوار ثم يمضي الرامي .. لايلوي علي شيئ !!

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد