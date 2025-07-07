“تهيئة بيئة السجون ومطابقتها للقوانين الدولية والمحلية”.. وزير الداخلية يتفقد رئاسة قوات السجون ويتعهد بدعمها

تفقد الفريق شرطة / بابكر سمرة مصطفى علي وزير الداخلية يرافقه الفريق شرطة حقوقي/ محمد إبراهيم عوض نائب المدير العام المفتش العام والفريق شرطة حقوقي د / إبراهيم أحمد شمين رئيس هيئة الشئون الإدارية مشرف ولاية الخرطوم واللواء شرطة حقوقي / الطاهر علي محمد البلولة رئيس هيئة التوجيه والخدمات رئاسة قوات السجون بالخرطوم.

وكان في إستقبالهم الفريق شرطة / ياسر عمر أبوزيد مدير عام قوات السجون ومساعدية ومدراء الإدارات والسجون القومية حيث ترأس سيادته إجتماع هيئة قيادة قوات السجون مستمعاً خلاله لتنويرٍ ضافٍ من مدير عام قوات السجون شمل الموقف العام للسجون والمرافق الإصلاحية التابعة لها والعمل المستمر لتهيئة بيئة السجون ومطابقتها للقوانين الدولية والمحلية كما كشف مدير عام قوات السجون عن الإجراءات التي تم إتخاذها لإستعادة النزلاء الهاربين مؤكدا نجاح هذه الإجراءات في ضبط العديد منهم

وزير الداخلية وبحسب متابعات المكتب الصحفي للشرطة أشاد بآداء قوات السجون وثباتها في وجه التحديات وتمكنها من حفظ الأمن بالسجون والمرافق الإصلاحية كما تعهد بدعم قوات السجون وتوفير معينات العمل والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية في مجالات التدريب التخصصي لمنسوبيها حتى تتمكن من آداء رسالتها الإصلاحية على الوجه الأكمل