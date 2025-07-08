لجنة الأمن باقليم النيل الازرق تقف على مجمل الاوضاع بالاقليم

إقليم النيل الأزرق - الدمازين عقدت لجنة الأمن بإقليم النيل الأزرق الاثنين إجتماعها الدوري بالقاعة الصغرى بالأمانة العامة لحكومة الإقليم برئاسة الفريق أحمد العمدة بادي حاكم الإقليم رئيس اللجنة . حيث وقفت اللجنة على مجمل الأوضاع الأمنية والإقتصادية بالإقليم بصورة عامة والإنتصارات التي حققتها القوات المسلحة ودحرها المليشيا المتمردة الإرهابية بالمنطقة الجنوبية الغربية . ووقفت اللجنة على المعوقات والمشاكل والتحديات التي تواجه الجهود الجارية لإنجاح الموسم الزراعي بالإقليم , كما وقفت اللجنة على الأوضاع الإنسانية والعودة الطوعية للنازحين والعائدين . هذا وقد إطمأنت اللجنة على سير عمليات التأمين لإمتحانات الشهادة السودانية بجميع مراكز الامتحانات علي مستوي الاقليم . سونا

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