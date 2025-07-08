تعديل موعد مباريات الدوري وتحديد نهائي كأس السودان

عقدت اللجنة المنظمة للمسابقات بالإتحاد السوداني لكرة القدم أول إجتماع لها في دورة مجلس 2025م_2029م برئاسة نائب رئيس الإتحاد ، رئيس اللجنة مولانا محمد سليمان حلفا . وناقش الإجتماع سير منافسات المرحلة الآخيرة للدوري العام المؤهل للممتاز ومرحلة النخبة من الدوري الممتاز والمرحلة الآخيرة لكأس السودان. وأشادت اللجنة بالمجهودات الكبيرة التي بذلت لإنجاح هذه المنافسات من جميع الجهات ذات الصلة والعلاقة في مقدمتهم حكومات الولايات والإتحادات المحلية ولجنة المسابقات السابقة برئاسة طارق عطا صالح. قررت اللجنة تعديل موعد مباريات الدوري العام ودوري النخبة من الجولة القادمة لتلعب مباريات العصر في تمام الساعة الرابعة عصرا بدلا عن الساعة الرابعة إلا ربعا ، وأن تلعب مباريات المساء في تمام الساعة السابعة مساء بدلا عن الساعة السابعة إلا ربعا . كما حددت اللجنة يوم السادس والعشرين من يوليو 2025م موعدا لنهائي منافسة كأس السودان بمدينة بورتسودان. سونا

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