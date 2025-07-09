تخوض القوات المسلحة معارك فاصلة في كردفان الكبري .. معارك ستنتهي بحول الله بتأمين البلاد والعباد من انتهاكات مليشيات وعصابات التمرد ..

■ قدّمت القوات المسلحة وتقدم تضحيات كبيرة في كردفان ودارفور .. تضحيات غالية وعزيزة لكنه الثمن والطريق الوحيد لبسط الأمن والأمان في هذا الجزء الحيوي من السودان ..

■ قلنا من قبل إنه لا أسرار في حرب الكرامة .. أكملت القوات المسلحة ترتيب أوراقها وصفوفها خلال المرحلة السابقة .. تعلّم شعبنا من أيام حرب الكرامة أن الجيش يصمت طويلاً لكنه يضرب ضربته القاضية والحاسمة في الزمان والمكان الذي يحدده وبالطريقة والأسلوب والسلاح الذي يختاره ..

■ خلال الفترة السابقة تم إنهاك واستنزاف مليشيا وعصابات التمرد بعمليات نوعية محددة وخاطفة تم خلالها قطع رؤوس الأفاعي حيث باتت تصرخ وتبكي حتي داخل كبائن المراحيض !!

■ القوات المسلحة أكملت وتكمل كل عوامل وعناصر الإستمرار والانتصار في معارك كردفان .. لن تثنيها الصعوبات مهما تعاظمت لأن ختام رحلة الصياد واضح في غاياته وأهدافه ..

■ معارك كردفان اليوم تستدعي أن يكون قادة وأبناء كردفان الكبري علي قدر التحدي ..حكومات وقطاعات شعبية ونخبوية وإدارات أهلية .. لا أدري ماذا يفعل والي غرب كردفان في مدينة بورتسودان .. وهل مقابلة رئيس جمعية الهلال الأحمر القطري هي أولوية الآن .. وحتي داخل مدينة الأبيض لاتمثل مناشط مثل الإعداد لزواج جماعي وعقد دورات لتدريب الشباب علي إدارة المنظمات ..هذه كلها مع كامل التقدير والإحترام ليست أولويات الوقت والهم الكردفاني ..

■ معارك الجيش في كردفان تنادي أبناء كردفان أن يكونوا في الموعد .. فلا صوت يعلو صوت حرب الكرامة ..

■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد