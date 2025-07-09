اردول: اعبر عن سعادتي بالنتيجة المتفوقة لابنتي الكبيرة ريناس مبارك ٩٤.١٪ والتي تستعد للتوجه للمستوى الجامعي

اعبر عن سعادتي بالنتيجة المتفوقة لابنتي الكبيرة ريناس مبارك ٩٤.١٪؜ والتي تستعد للتوجه للمستوى الجامعي، هذه النتيجة في الامتحانات النهائية للمستوى العاشر في المدارس المصرية، ألف مبروك وعقبال البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، التهنئة موصولة لزوجتي والدتها بسمات عبدالله لاجتهادها وتسخير للجوء لها ولإخوانها في رغم تحديات الحرب والنزوح. مبارك اردول

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