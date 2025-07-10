مفاجأة صاعقة لم يكن يتوقعها سليمان علي أحد الذين جلسوا علي كرسي والي القضارف حين غفلة من تاريخ الحكم في السودان .. تم تعيينه أيام حكومة حمدوك .. الوالي العابر لم يمسك عليه لسانه .. بدأ في ترديد إكليشيهات شتات الثورة المصنوعة .. يبدأ حديثه ويختمه بشتم العهد البائد والكيزان ..

■ ولأن الصورة لاتكذب .. فاجأ أحد الجنود المجهولين بولاية القضارف .. فاجأ الوسط السياسي والإعلامي بالسودان ب( فيديو صوت وصورة ) يقدم فيه الوالي يومها سليمان علي برنامج بيعة للمؤتمر الوطني .. كان سليمان علي أحد الفلول بالأصالة !!

■ أقال رئيس وزراء الثورة المصنوعة الوالي سليمان علي في اليوم التالي لنشر وثيقة تقديمه لبرنامج المبايعة لحزب المؤتمر الوطني ..

■ في ( تايم لاين ) الأخبار أن الإعلامي أحمد القرشي قد اعتذر عن منصب وزير الإعلام الذي رشحته للجلوس عليه دوائر ذات صلة بالتواصل غير المرئ مع قوي الحرية والتغيير ..

■ أسباب اعتذار القرشي بحسب مقربين منه أنه فوجئ بالهجوم الشرس عليه من قطاعات واسعة من الشعب السوداني بعد إعادة نشر بوستات له وتغريدات ومقالات تتماهي مع خط الجنجويد وكلاب صيد المليشيا .. وقبل هذا وذاك أنه كان ولايزال يجلس علي كرسي كبير المحررين بقناتي العربية والحدث ..

■ بين القضارف .. والقاهرة .. الصورة لا تكذب !!

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد