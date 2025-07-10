عقار: جمع الصف الوطني وبث روح التسامح ونبذ خطاب الكراهية

حثّ نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار إير على ضرورة الاهتمام بعقد الورش والمؤتمرات التي من شأنها توحيد الخطاب الداخلي وجمع الصف الوطني وبث روح التسامح ونبذ خطاب الكراهية وتعزيز التعايش السلمي ونبذ الخلافات القبلية والجهوية بما يحقق السلم والأمن المجتمعي.

وشدّد سيادته لدى لقائه بمكتبه الاربعاء والي جنوب دارفور بشير مرسال حسب الله والوفد المرافق له، شدد على ضرورة الأهتمام بالتنمية المستدامة والعمل الإنساني لا سيما في ولايات دارفور التي تأثرت اقتصادياً بسبب التدمير الذي استهدف بنيتها التحتية.

من جانبه أوضح والي ولاية جنوب دارفور أن الوفد الذي ضم عددآ من القيادات والأكاديمين والباحثين بمركز دراسات السلام والتمدى للخدمات الإعلامية أطلع نائب رئيس مجلس السيادة على آخر الترتيبات المتعلقة بإقامة مؤتمر بناء السلام في ولاية جنوب دارفور خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن نائب رئيس مجلس السيادة وعد برعايته المباشرة لفعاليات المؤتمر.

وأبان مرسال أن المؤتمر يناقش عدداً من أوراق العمل التي تناقش قضايا الإدارة الأهلية مستقبلا، العمل الإنساني ما بعد التحرير، السلام ونبذ خطاب الكراهية، العدالة الانتقالية ودور الإعلام في المرحلة القادمة في بناء السلام بولايه جنوب دارفور.

وأوضح سيادته أن ولاية جنوب دارفور تعد واحدة من الولايات التي أقدمت فيها بعض قيادات الإدارات الأهلية على تدمير البنية التحتية في السودان عن طريق حشد المقاتلين والمرتزقة وإدخال السلاح.