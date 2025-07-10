ترتيبات لتنفيذ مخطط سباق الخيل بمدني لتمليك المواطنين شققًا سكنية

بحث المهندس أبو بكر عبد الله، المدير العام لوزارة التخطيط العمراني بولاية الجزيرة والوزير المفوّض، لدى لقائه بمكتبه الاربعاء بوفد من شركة العُلا الهندسية العاملة في مجال التطوير العقاري، برئاسة الفريق أول (م) منور عثمان نقد، مدير الشركة، السبل الكفيلة بتفعيل الشراكة بين الشركة والوزارة في مجال التطوير العقاري، وتنفيذ مخطط “سباق الخيل” بمدني، الذي يهدف إلى تمليك المواطنين شققًا سكنية، إلى جانب مواصلة عمل الشركة في مختلف مجالات البنية التحتية.

من جانبه أوضح الأستاذ صلاح الدين المدني، مدير مصلحة الأراضي بالولاية، أن مخطط سباق الخيل يحتوي على 355 قطعة مكتملة الخدمات.