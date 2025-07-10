مشرف ولاية الخرطوم يتفقد قوات الطوف المشترك

تفقد الفريق شرطة حقوقي د/ إبراهيم أحمد شمين رئيس هيئة الشئون الإدارية مشرف ولاية الخرطوم قوات الطوف المشترك كرري وأشاد سيادته بالجهود الكبيرة التي تقوم بها قوات الطوف في إسناد وتعزيز العملية الأمنية وإزالة الظواهر السالبة بولاية الخرطوم مثمنا الدور الفعال لقوات الطوف المشترك كرري في فرض هيبة الدولة وإنفاذ حكم القانون خصوصا بمنطقة غرب الحارات مترحما علي أرواح الشهداء ومتمنيا عودة الأسري والمفقودين وعاجل الشفاء للجرحي والمصابين يذكر أن الفريق شمين وجه بالإهتمام بالقوة مضيفا أن رئاسة قوات الشرطة تعمل حسب المصفوفة لإستعادة مقدرات الشرطة بالإضافة لتوفير جميع معينات العمل اللوجستية والفنية التي تمكنها من الإضطلاع بواجباتها علي الوجه الأكمل كما تفقد قسم شرطة أمبدة وسط وامبدة جنوب ورئاسة شرطة محلية أمبدة حيث وقف علي أعمال الصيانة وإعادة التأهيل ووجه سيادته بتكثيف عمل الأطواف والإرتكازات وجهود العمل المنعي والوقائى للجريمة. المكتب الصحفي للشرطة

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