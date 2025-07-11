بدء تدريب الكوادر الطبية على جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى حلفا

اعلنت إدارة الأشعة والتصوير الطبي بوزارة الصحة بالولاية الشمالية، عن بداية تدريب الكوادر الطبية على جهاز الأشعة المقطعية (CT SCAN) بمستشفى حلفا التعليمي بدعم من دولة قطر الشقيقة، ومتابعة مدير عام وزارة الصحة بالولاية دكتور ساتي حسن ساتي، وذلك تمهيدا لتشغيله خلال الأيام المقبلة . وقال مدير إدارة الأشعة والتصوير الطبي بوزارة الصحة بالشمالية مقرر لجنة تطوير التشخيص دكتور محمد عبدالله في تصريح (لسونا) إن الجهاز يعتبر تحول كبير وتطور ملحوظ وإختراق في المجال التشخيصي، مشيرا إلى أن الجهاز يعمل على تشخيص الجلطات الدماغية والقلبية والأورام وبعض الأمراض الاخرى . واشاد بجهود مدير عام وزارة الصحة وحرصه على تطوير الخدمات التشخيصية ورعاية المرضى، كما اشاد بإدارة مستشفى حلفا ومهندسي شركة سوماسو الوكيل الحصري للجهاز . سونا

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