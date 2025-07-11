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أحمد عثمان حمزة: عندما خرجت الميليشيا من الخرطوم، أخذت معها كثيرًا من الأسرى

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اسماء عثمان 0 تبليغ

  • أحمد عثمان حمزة: عندما خرجت الميليشيا من الخرطوم، أخذت معها كثيرًا من الأسرى 1/2
  • أحمد عثمان حمزة: عندما خرجت الميليشيا من الخرطوم، أخذت معها كثيرًا من الأسرى 2/2

قال والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، خلال كلمته عقب صلاة الجمعة في مجمع الفتح الإسلامي بحي الصحافة بالخرطوم: عندما خرجت الميليشيا من الخرطوم، أخذت معها كثيرًا من الأسرى.

الجزيرة – السودان

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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