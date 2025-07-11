بفستان أبيض.. شاهد هنا الزاهد تخطف الأنظار عبر إنستجرام

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حرصت الفنانة هنا الزاهد ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، بصور من أحدث ظهور لها.
وظهرت هنا الزاهد ، في الصور بإطلالة جذابة مرتدية فستان باللون الابيض، كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقه تبرز جمالها.
ويشارك في بطولة فيلم ريستارت إلى جانب تامر وهنا، كل من باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا، بالإضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف، من بينهم لاعب الكرة السابق ميدو، والفنانات رانيا منصور، شيماء سيف، وإلهام شاهين.
صدى البلد
اسماء عثمان
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