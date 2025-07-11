الفرقة السادسة مشاة تصد هجومًا جديدًا وتكبّد المعتدين خسائر فادحة في الفاشر

تمكّنت الفرقة السادسة مشاة والقوات المساندة من صدّ هجوم جديد شنّته المليشيا التابعة لأسرة دقلو الإرهابية على مدينة الفاشر . حيث تكبّد المعتدون خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وسط سيطرة كاملة لقواتنا على جميع المحاور، وبروح معنوية عالية. الرحمة والمغفرة للشهداء، وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين. سونا

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