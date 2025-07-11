أعلن مطار بورتسودان الدولي أن الرحلة رقم 212 المتجهة إلى مدينة كسلا تعرّضت لرياح جانبية قوية أثناء مرحلة الإقلاع، ما استدعى طاقم القيادة إلى اتخاذ إجراء احترازي بعودة الطائرة إلى المطار بعد دقائق من الإقلاع، حفاظًا على سلامة الركاب والطائرة. وقد هبطت الطائرة بسلام في مطار بورتسودان. الجزيرة – السودان

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر مطار بورتسودان يعلن عن تعرض رحلة متجهة إلى كسلا لرياح قوية أثناء الإقلاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.