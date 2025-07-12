ما أورده اليوم الإعلامي والمُخبِر الصحفي هيثم التهامي هو عين ما سيحدث خلال الأيام القادمة .. مالم يحدث طارئ جديد .. رئيس الوزراء كامل إدريس سيتولي حقيبة الخارجية السودانية لمدة 6 أشهر .. ■ الخبر الذي أورده هيثم التهامي كان مقترح الخطة (ب) حال تعثّر تعيين السفير نورالدين ساتي الذي أطاحت مقترح توزيره عاصفة رفض شعبي كاسح .. ■ رئيس الوزراء أعلن أنه سيتولي حقيبة الخارجية حتي يتم التوافق علي وزير جديد .. ومع هذا فإن الإحتمالات تبقي مفتوحة حتي إشعارٍ آخر .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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