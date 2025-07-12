بادي يدشن بدء تنفيذ مشروع كبري ابوسمرة بطريق الدمازين اقدي

دشن الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق يرافقه عدد من أعضاء حكومة الإقليم وقادة الأجهزة النظامية البداية الفعلية لتنفيذ مشروع كوبري أبوسمرة على طريق الدمازين/أقدي بمحافظة التضامن .

وكان في إستقبال الحاكم والوفد المرافقه له بموقع الكوبري الأستاذ فرح كباس أحمد مدني محافظ محافظة التضامن والناظر الشيخ أدهم ناظر المنطقة الغربية ولفيف من القيادات الأهلية والشعبية بالمنطقة الغربية .

حيث إطمأن الحاكم على إنتظام الأعمال الهندسية بموقع الكوبري دعماً للتواصل بين مناطق الانتاج وحاضرة الاقليم و دعما لانجاح الموسم الزراعي بمحافظة التضامن عامة والمنطقة الغربية على وجه الخصوص .

واكد بادي أهمية مشروع كوبري خور أبوسمرة في تأمين إنسياب التواصل بطريق أقدى/ الدمازين بإعتباره طريقاً حيوياً وإقتصادياً وتجارياً وتأكيداً لأهمية بالمنطقة الغربية بالنسبة للإقليم عامة .

ودعا بادي مواطني المنطقة الغربية للتوجه الي الزراعة ومضاعفة الأنتاج من وانجاح الموسم الزراعي بالمنطقة، ووجه محافظ التضامن الى ضرورة العمل على تشجيع المواطنين للدخول في الموسم الزراعي دعماً للإقتصاد الوطني في ظل الظروف الماثلة.