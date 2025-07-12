والي ولاية سنار يبحث مع نائب المدير القطري لمنظمة الفاو التدخل في المجال الزراعي

بحث والي ولاية سنار، اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد، الجمعة، مع نائب المدير القطري لمنظمة الفاو، آدم ياو، التدخل العاجل في القطاع الزراعي بالولاية، لا سيما في مجالات توفير التقاوي، مشاريع الطاقة الشمسية، وتأهيل المحطات، وذلك بحضور مفوض العون الإنساني بالولاية، ووزير الإنتاج والموارد الاقتصادية.

وأكد الوالي أن حكومته تولي إنجاح الموسم الزراعي اهتمامًا بالغًا، و تعمل على تلبية احتياجاته بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

من جهته، أكد مفوض العون الإنساني، محمد عبد الفتاح بادي، أن المفوضية تقف في خندق واحد مع وزارة الإنتاج لإنجاح الموسم الزراعي، خاصة بعد تأثر غالبية المزارعين بالحرب، مثمنًا جهود منظمة الفاو في هذا المجال.

من جانبه، شدد وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية، المهندس الهادي الصادق، على أن وزارته ماضية في تنفيذ برامجها، وتعمل بكامل طاقتها لإنجاح الموسم الزراعي، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به مفوضية العون الإنساني ومنظمة الفاو في توزيع التقاوي لصغار المزارعين.

بدوره، أوضح نائب المدير القطري لمنظمة الفاو، آدم ياو، أن المنظمة ستوفّر أكبر كمية من التقاوي لصغار المزارعين المتأثرين بالحرب، دعمًا لاستقرار الإنتاج الزراعي.