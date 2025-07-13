ضبط عربات مسروقة وأسلحة متنوعة وذخائر ومخدرات بكسلا

أشاد والي ولاية كسلا خلال وقوفه أمس بمقر قيادة اللواء ٤١ مشاة برفقة لجنة أمن الولاية ــ علي أكبر ضبطية من العربات المسروقة (٢٢) عربة واكثر من (١٠) أنواع من الأسلحة المختلفة بمافيها رشاشات وقنابل يدوية وكمية من المخدرات المتنوعة المتعددة الأصناف وغيرها وذلك بإحدى مناطق محلية غرب كسلا وتوقيف عدد (٧) من المتهمين . وقال العميد الركن أحمد داؤود قائد اللواء ٤١ مشاة أن الضبطية تأتي امتدادا لانتصارات القوات المسلحة في الميدان وأوضح أن هذا العمل سيكون له مابعده مشيدا بكافة القوات المشاركة في المهمة التي تعزز حماية المواطن بولاية كسلا والسودان عامة. إعلام القوات المسلحة

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