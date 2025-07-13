بنك الادخار يدعم اقتصاد ولاية سنار ويمول الموسم الزراعي

اعلن مدير بنك الادخار فرع سنجة الأستاذ الماحي محمد أن البنك لعب دوراً محورياً في دعم اقتصاد الولاية بعد الانهيار الذي شهدته على يد مليشيا الدعم السريع، وأكد الماحي أن البنك ركز على دعم القطاعات الحيوية وفي مقدمتها الزراعة.

وأشار سيادته في تصريح لـ(سونا) إلى أن من أبرز التحديات التي واجهت الزراعة البستانية وخاصة زراعة الموز الذي يعتبر المحصول النقدي الرئيسي في الولاية، هو النقص الحاد في الجازولين مما هدد المحصول بالانقراض. ولمواجهة ذلك مول البنك (110) وحدة طاقة شمسية مما ساهم في استقرار أسعار الموز بعد فتح طريق الأبيض.

وفيما يخص الزراعة المطرية و المروية أوضح الماحي أن بنك الادخار بالتعاون مع شركتي نيوهولاند وجياد، وفر (200) تراكتور كدفعة أولى على أن تتوالى الدفعات لاحقاً. وقال إن تحديد التمويل يتم بناءً على رغبة المزارع، وقدراته المالية والمساحات الزراعية التي يمتلكها.

وأضاف الماحي أنه لم يقتصر دعم البنك على الزراعة فحسب بل امتد ليشمل قطاعات أخرى وفق الضوابط المعروفة مثل تمويل صيانة المأوى بمبالغ تصل إلى 4 مليون جنيه.

وأشار الماحي أيضاً إلى مساهمة البنك في التمويل ذي البعد الاجتماعي من خلال دعم مشاريع الكهرباء والمياه وصيانة المساجد والمستشفيات وتوفير الكتاب المدرسي والإجلاس.