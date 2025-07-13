إتحاد الغرف الصناعية يجدد الدعوة الى تكوين مجلس أعلى للتنمية الصناعية

جدد د. عباس علي السيد الامين العام لاتحاد الغرف الصناعية دعوة الاتحاد الى تكوين مجلس اعلى للتنمية الصناعية، يضع السياسات الكلية لتطوير الصناعة، ويساعد فى اتخاذ القرارات يضم الاكاديميين والصناعيين وخبراء من الفنيين والمهندسين .

واشار الى ان مهام المجلس تتمثل فى وضع السياسات والتشريعات والخطط الإستراتيجية للتنمية الصناعية بعد توافق الجهات المختصة .

جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمه اتحاد الغرف الصناعية السبت ببورتسودان مع المصنعيين السودانيين الموجودين بولاية البحر ،وغرفة الصناعة بولاية البحر الاحمر ،واتحاد اصحاب العمل بولاية البحر الاحمر.

واكد د. عباس أهمية الصناعة في تحريك جميع قطاعات المجتمع، مبينًا دورها الحيوي كرافد أساسي يدعم الاقتصاد الوطني .

واشار د.عباس الى الضرر الممنهج الذى تعرض له القطاع الصناعى من قبل المليشيا المتمردة ، مؤكدا عزيمة وقدرة اصحاب الصناعات على تحمل مسؤولية اعادة البناء والاعمار ، بالرغم من الدمار والنهب للمعدات والآليات، الذى تعرضت له العديد من المصانع .

واضاف ان تكوين حكومة الامل يعد فرصة لبناء القطاع الصناعى بعمل علمي مدروس يعيد اعمار وتأهيل القطاع الصناعي.

واكد د. عباس اهمية اعادة تعمير القطاع الصناعي بتأهيل القوى العاملة، مشيرا الى الاتفاقيات السابقة في رفع القدرات بالتدريب مع عدد من الدول، اضافة لتأهيل مراكز التدريب المهني، مؤكدا على تعاون الاتحاد مع وزارة الصناعة ، لايجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي .