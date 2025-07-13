فرقة مسح إتحادية لمكافحة الجراد الصحراوي والأنواع الأخرى من الآفات تصل ولاية الجزيرة

وصلت لولاية الجزيرة مؤخراً فرقة مسح إتحادية لمكافحة الجراد الصحراوي والأنواع الأخرى من الآفات وإجراء مسوحات موسعة للإستكشاف المبكر لتجمعات الآفات والسيطرة عليها ومنعها من إحداث أضرار بالمحاصيل الزراعية . وأوضح المهندس السر محمد الأمين مدير الإدارة العامة لوقاية النباتات بولاية الجزيرة في تصريح (لسونا) إن عمليات المسح تعتبر من أولويات إدارته مع بداية هطول الأمطار والتي ينتج عنها غطاء نباتي جاذب للآفات الحشرية مشيراً إلى أن إدارته تستهدف الإستفادة من الإمكانات الإتحادية للتعرف على موقف آفتي الفأر والعنتد بالولاية والغابات التي تمثل مأوي للطيور مبيناً أن المسح كشف عن وجود كثافه من الجراد ساري الليل وآفة الفأر بمحلية أم القري وتجرى الترتيبات للتدخل والمكافحة . وأكد المهندس محمد صالح محمد رئيس فرقة المسح والمكافحة أن الفرقة تعمل بتنسيق تام مع إدارة الوقاية بالولاية للحفاظ علي سلامة المحاصيل الزراعية كما ونوعاً . سونا

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