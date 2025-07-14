مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم يوم ترفيهي للأيتام بالقضارف

نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمنتجع سيتي ستار السياحي بولاية القضارف الأحد يوما ترفيهيا للأطفال الأيتام ضمن مشروع رعاية الأيتام في الولايات الشرقية. ولدى مخاطبته فاتحة الاحتفال ثمن مدير مكتب منظمة الإشراق بالقضارف عمار صلاح جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لوقوقه إلى جانب الأيتام وتوفير كفالات تساعدهم في مقابلة احتياجاتهم. وقال إن تنظيم هذا اليوم الترفيهي بمثابة رساله من قلوبنا لأسر الأيتام لستم وحدكم اننا معكم وأضاف أن مشروع كفالة الأيتام مشروع يلامس الاعماق لأنه يهتم بالأطفال مستقبل البلاد. فيما أوضحت ممثل ادارة الأيتام بوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بالقضارف أهمية هذه البرامج الاجتماعية والترفيهية، معربة عن شكرها وتقديرها لمركز الملك سلمان واسهاماته الكبيرة في كفالة الأيتام بالقضارف. هذا وينفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشاريع عدة عبر منظمة الإشراق فيما يتعلق بمشروع الأمن الغذائي عبر توزيع سلال غذائية للمتأثرين من الحرب إلى جانب مشروع حفر 33 بئر متوسطة العمق بشرق السودان وكفالة أكثر من 1573 يتيما بولايات القضارف كسلا والبحر الأحمر. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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