تنفيذي حلفا يقدم ثلاجة جثامين لمشرحة مستشفى وادي حلفا

تسلمت ادارة مستشفى وادي حلفا التعليمي بالولاية الشمالية الأحد ثلاجة جثامين الموتي لصالح مشرحة المستشفى والدفعه الاولى من مساهمة رجل الاعمال ابن المنطقة وجدي ميرغني لمستشفي حلفا وذالك ضمن الجهود الرامية لتطوير الخدمات الطبية في المستشفى . واوضح الضابط الاداري محمد عبدالله برهان مدير وحدة حلفا في تصريح صحفي الي انه تم توفير ثلاجة جثامين الموتي من جمهورية مصر بتكلفة 10 مليون جنيه سوداني بشراكة مابين وحدة حلفا الادارية والغرفة التجارية لصالح مشرحة مستشفى وادي حلفا التعليمي لحاجة المدينة والاجهزة المختصة الي هذه الخدمة التي تشكل نواة الطب الشرعي. واعرب عن شكره وتقديره للعميد احمد عمر مدير جمارك حلفا وادارتها المختلفة في تقديم كافة تسهيلات الإجراءات الجمركية للاجهزة والمعدات الطبية ومساهمة الغرفة التجارية بحلفا في ترقية الخدمات الطبية . وأضاف محمد يونس ممثل لجنة تطوير مستشفى حلفا اكتمال ترقية وتطوير مستشفى حلفا بنسبة 80% من توفير المعدات وكافة الأجهزة ودخول جهاز الاشعة المقطعية في الخدمة في إطار تمكين العلاج بالمدينة. سونا

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