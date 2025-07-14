الإعلان عن بدء الدراسة حضورياً بجامعة القران الكريم بأم درمان في الثاني من نوفمبر 2025

عقد مجلس أساتذة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية جلسته الثانية لاجتماعه الأول للعام 2025 الأحد في مقر رئاسة الجامعة بأم درمان شارع الموردة، وقرر المجلس بدء الدراسة حضورياً في الثاني من نوفمبر 2025 بمقر الجامعة بأم درمان وإلغاء رسوم الامتحانات.

وترأس جلسة الاجتماع البروفيسور محي الدين عبد الله حسن، مدير الجامعة ورئيس المجلس، بحضور نائبه الدكتور صلاح الدين الهادي حسين، وأمين الشؤون العلمية الدكتور أيوب عبدالله علي، ووكيل الجامعة الدكتور عبدالرحمن صديق محمد، وأعضاء المجلس من عمداء الكليات والعمادات والمراكز ورؤساء الأقسام العلمية ،وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية بالجامعة .

واعتمد الاجتماع مصفوفة العملية التعليمية للفترة من 29 يونيو حتى 2 نوفمبر 2025، والتي تحتوي على إدخال بيانات طلاب الفرقة الأولى للعام 2022 -2023 بأجهزة برنامج النتيجة والتسجيل للطلاب الناجحين في الدور الأول لكل الكليات، وسداد متأخرات الرسوم الدراسية، والتجهيز لانعقاد الامتحانات في دورتها الثالثة للطلاب الذين لم يتمكنوا من الجلوس للامتحانات لدورة الانعقاد الأولى والثانية في 16 أغسطس 2025. والانتهاء من أعمال التصحيح والرصد لامتحانات الدورة الأولى والثانية.

هذا وقد أجاز الاجتماع تقرير لجنة مراجعة الدرجات النقطية بلائحة الامتحانات ونظام الدراسة المجازة سلفاً، كما أجاز لائحة ترقيات أعضاء هيئة التدريس للعام 2025، والموافقة على إنشاء العمادة المركزية لخدمة المجتمع، وكذلك إجازة النظام الأساس لعمادة الدراسة عن بعد والتعليم المفتوح للعام 2025.