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تمكنت مدينة الملك سعود الطبية – عضو تجمع الرياض الصحي الأول – من نشر دراسة طبية نادرة في إحدى المجلات العلمية المرموقة، توثق حالة لسيدة تبلغ من العمر 47 عامًا، كانت تعاني لسنوات من ألم مزمن في منطقة الوجه وأثناء البلع، مما أثّر سلبًا على حياتها اليومية وصحتها الجسدية والنفسية، وذلك ضمن جهود المدينة البحثية في استكشاف وتشخيص الأمراض النادرة.
وقد تمكّن الفريق الطبي بقيادة رئيس القسم، الدكتور هيثم بن عبدالله بن تريكي، من تشخيص الحالة بـ”التهاب العظمة الجناحية” في الفك العلوي. وبيّنت الدراسة الأساليب التشخيصية السريرية والإشعاعية المتبعة، إضافة إلى استعراض الخيارات العلاجية بناءً على مراجعة موسّعة للدراسات السابقة.
كما كشفت الدراسة عن إمكانية استخدام خط وهمي يتم رسمه على التصوير الطبقي المحوري، أُطلق عليه اسم “Bin Turayki’s Line” نسبة إلى مكتشفه الدكتور هيثم بن عبدالله بن تريكي، ليساهم في تسهيل تشخيص هذه الحالات مستقبلًا.وتوصلت الدراسة إلى أن العلاج الأمثل في هذه الحالة هو التدخل الجراحي لإزالة العظم الزائد في الحنك العلوي، وقد أدى ذلك إلى تحسن كبير في مستوى الألم وتحسّن ملحوظ في القدرة على البلع لدى المريضة.
جريدة المدينة
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر جراحة تنهي معاناة مريضة من آلام مزمنة في الوجه والبلع استمرت لسنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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