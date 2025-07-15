المجلس القومي للأدوية والسموم يبيد ادوية منتهية الصلاحية بكسلا

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أعلن فرع المجلس القومي للأدوية والسموم بولاية كسلا اليوم عن إبادة كمية من الأدوية المنتهية الصلاحية تجاوزت 13 طنا ذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للصيدلة والسموم وبمشاركة الجهات الصحية والأمنية.
وأوضح مدير فرع المجلس د. عمر سليمان أن العملية تمثل إجراءا روتينيا يهدف إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات الصيدلانية التي يلزمها النظام بتجميع وتسليم الأدوية المنتهية، مبينا أن الإبادة جرت وفق الضوابط المعتمدة بمشاركة الشئون الصحية بمحلية كسلا والأجهزة الأمنية والشرطية.
وأضاف ان الكميات التي ابيدت تعود لعدد من الشركات والصيدليات بالقطاع الخاص مشيرا إلى أن العملية تأتي في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطن.
من جانبه أكد مدير الشئون الصحية بمحلية كسلا محمد مصطفى أن الإبادة تمت وفق الطرق العلمية السليمة من خلال الحرق الكامل .
واوضح أن دور الشئون الصحية إشرافي وبالتعاون مع إدارة الصيدلة والمجلس القومي للأدوية والسموم لضمان التخلص الآمن من الأدوية والمستهلكات الطبية.
أعلن فرع المجلس القومي للأدوية والسموم بولاية كسلا اليوم عن إبادة كمية من الأدوية المنتهية الصلاحية تجاوزت 13 طنا ذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للصيدلة والسموم وبمشاركة الجهات الصحية والأمنية.
وأوضح مدير فرع المجلس د. عمر سليمان أن العملية تمثل إجراءا روتينيا يهدف إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات الصيدلانية التي يلزمها النظام بتجميع وتسليم الأدوية المنتهية، مبينا أن الإبادة جرت وفق الضوابط المعتمدة بمشاركة الشئون الصحية بمحلية كسلا والأجهزة الأمنية والشرطية.
وأضاف ان الكميات التي ابيدت تعود لعدد من الشركات والصيدليات بالقطاع الخاص مشيرا إلى أن العملية تأتي في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطن.
من جانبه أكد مدير الشئون الصحية بمحلية كسلا محمد مصطفى أن الإبادة تمت وفق الطرق العلمية السليمة من خلال الحرق الكامل .
واوضح أن دور الشئون الصحية إشرافي وبالتعاون مع إدارة الصيدلة والمجلس القومي للأدوية والسموم لضمان التخلص الآمن من الأدوية والمستهلكات الطبية.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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