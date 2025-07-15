تؤثر على القلب… دراسة تحذر من التعرض للضوء ليلا

- 1/2
أوضحت دراسة علمية حديثة أن التعرض للضوء ليلا، خصوصا في المدن الكبرى، قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك النوبات القلبية، والسكتات الدماغية، وفشل القلب.
وقالت الدراسة، التي أجراها فريق دولي من الباحثين، إن اضطراب الإيقاع الحيوي للجسم الناجم عن الضوء الليلي يمكن أن يقود إلى خلل في الوظائف الداخلية، ويشكل عاملا خفيا يهدد صحة القلب، وفقا لموقع “ساينس أليرت”.
ويعتمد الجسم على الضوء لتحديد مواعيد النوم والاستيقاظ، وأي خلل في هذا النظام يؤثر بالسلب على وظائف مثل تنظيم السكر وضغط الدم.
واستعانت الدراسة ببيانات أكثر من 88 ألف شخص بالغ ارتدوا أجهزة استشعار ضوئية في معاصمهم لمدة سبعة أيام، مع متابعة دقيقة لحالاتهم الصحية لمدة قاربت العشر سنوات.
وتم تقسيم المشاركين إلى فئات استنادا إلى درجات تعرضهم للإضاءة ليلا.
وتم اكتشاف أن 10% من المشاركين الذين تعرضوا لأعلى مستويات الإضاءة الليلية كانوا أكثر عرضة لمشاكل القلب مقارنة بالآخرين، حتى مع مراعاة عوامل مثل التدخين، النظام الغذائي، النشاط البدني، والوضع الاقتصادي.
وأوضحت النتائج أن تأثير الضوء الليلي كان أكثر تأثيرا على النساء، كما ظهر بوضوح بين الفئات العمرية الشابة، خصوصا فيما يتعلق بالرجفان الأذيني وفشل القلب.
من جانبهم، رجح الباحثون أن أحد الآليات المحتملة لهذا التأثير يتمثل في “فرط التجلط”، وهي حالة لطالما ارتبطت باضطرابات في الساعة البيولوجية.
وطالب الباحثون بضرورة تقليل التعرض للضوء في الليل، من خلال استخدام ستائر التعتيم وإطفاء الأجهزة الإلكترونية، مؤكدين أن هذه الخطوات البسيطة قد تسهم بشكل واضح في الوقاية من أمراض القلب.
وكالة سبوتنيك
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
