إعادة تشغيل مستشفى الوالدين للعيون ضمن خطة إصلاح النظام الصحي

دشّن مدير الإدارة العامة للطب العلاجي والمدير العام المكلف بوزارة الصحة بولاية الخرطوم، د. أحمد البشير، يرافقه مدير المكتب التنفيذي أ. عبدالعظيم عيدروس، ومدير الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية والمالية، أ. كمال محمد عثمان، الاثنين، بداية العمل بمستشفى الوالدين للعيون بامدرمان ، بعد فترة من التوقف.
وأكد د. البشير أن إعادة تشغيل المستشفيات التخصصية تأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير النظام الصحي، والتي تسير بخطى واضحة بدأت بإعادة تشغيل المؤسسات الصحية، وتستمر بتنفيذ خطة استراتيجية تركز على تطبيق معايير الجودة العالمية في تقديم الخدمات.
من جانبه، هنأ د. صفوت البدري، المدير العام لمستشفى الوالدين، الشعب السوداني بالانتصارات التي يحققها الجيش وعودة الأمن، مشيرا إلى أن إعادة تشغيل المستشفى شملت تأهيل قسم البصريات، وكشف الحول والنظر، بالإضافة إلى تشغيل قسم الاختصاصيين بشكل مجاني، مع توقعات بزيادة الإقبال على الخدمات عقب إعلان إعادة الافتتاح.
وأضاف د. البدري أن العمل جار لاستكمال بقية الأقسام، بما في ذلك قسمي الشبكية والقرنية، مشيدا بالدعم الفنى واللوجستي المقدم من وزارة الصحة.
سونا
