بـ«الحجاب».. ياسمين عبدالعزيز تتألق في جولة سياحية بأبوظبي وتزور مسجد الشيخ زايد الكبير

تصدرت النجمة ياسمين عبدالعزيز تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركتها في حملة إعلانية للترويج للعاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث قامت بجولة شاملة زارت خلالها مجموعة من أبرز المعالم السياحية والثقافية في المدينة.

وظهرت ياسمين بإطلالات مختلفة تناسب كل موقع قامت بزيارته، وكان من أبرز محطاتها زيارتها لمسجد الشيخ زايد الكبير، حيث ظهرت مرتدية الجلباب والحجاب، في إطلالة لاقت إعجاب الجمهور.

لاقى ظهور ياسمين عبدالعزيز تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بإطلالات ياسمين وأناقتها، بالإضافة إلى خفة ظلها وحضورها المميز الذي أضفى طابعًا جميلاً على المواقع التي زارتها.

كانت النجمة ياسمين عبدالعزيز قد أطلت بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها خلال حضورها حفل زفاف الشاعرة منة عدلي القيعي، والممثل يوسف حشيش، الذي أقيم مساء الخميس في القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

وارتدت ياسمين فستانًا أحمر أنيقًا «أوف شولدر» باللون الأحمر الناري، من قماش ناعم ولامع بدرجة خفيفة، فستان أنيق من خلال قصة مارمايد «حورية البحر»، اللي بتمسك الجسم لحد الركبة وتنزل بوسع خفيف، اعتمدت تسريحة شعر انسيابية ناعمة، بسيب الشعر منسدل على الكتفين بخصلات ستريت.

المصري اليوم