إزالة وتفجير الالغام ومخلفات الحرب بمحلية الدندر

وقف الاستاذ الضو احمد يعقوب المدير التنفيذي لمحلية الدندر واللجنة الأمنية الثلاثاء علي عمليات إزالة الألغام ومخلفات الحرب بالمحلية وذلك في إطار مشروع وبرنامج المركز القومي لمكافحة الألغام. واكد المدير التنفيذي تسخير كافة امكانيات المحلية لازالة مخلفات الحرب بعد الاستقرار الذي تشهده المحلية. أشار الاستاذ هارون شيخ الدين شاويش مشرف عمليات مكافحة الالغام ومشروع ازالة الزخائر الغير متفجرة الى ان عمليات الازالة والتفجير انتهت بنجاح علي ثلاث مراحل ازالة وتفجير وتوعية . وأشاد بتعاون المحلية واللجنة الأمنية والاستخبارات والامن والشرطة مما أدى لانجاح العمليات لتكون محلية الدندر خاليه من مخلفات الحرب . وناشد المواطنين بالتبليغ الفوري عن أي اجسام غريبة على رقم الهاتف 60666. سونا

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