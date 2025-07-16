بدعم من الموارد المعدنية .. ترتيبات لإدخال ألفي أسرة في المظلة التأمينية بـالبحر الأحمر

توافق اجتماع ضم المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي الدكتور فاروق نور الدائم، ومدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بالبحر الأحمر محمد أحمد تيتا، ومدير فرع الصندوق القومي للتأمين الصحي بولاية البحر الأحمر الدكتور علي شاش، على إدخال ألفي أسرة فقيرة بولاية البحر الأحمر في المظلة التأمينية . وأثنى المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي الدكتور فاروق نور الدائم على تعاون الشركة السودانية للموارد المعدنية مع التأمين الصحي . بدوره، أكد مدير فرع الصندوق القومي للتأمين الصحي بولاية البحر الأحمر الدكتور علي شاش اكتمال استعدادات الفرع لإدخال ألفي أسرة فقيرة في المظلة بكفالة من الشركة السودانية للموارد المعدنية، مشددًا على حرص الفرع على توزيع الكفالة بعدالة في جميع المحليات، وأضاف أن الخدمة ستكون متاحة في منافذ شبكة التأمين الصحي . إلى ذلك، حدد مدير مكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية بالبحر الأحمر محمد تيتا مطلع الشهر المقبل موعدًا لإنفاذ المشروع، وأعلن اعتزام الشركة دعم المنافذ الريفية بالأجهزة والمعدات من أجل توطين العلاج . سونا

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