كشف سر غياب مواطن خليجي بعد اختفائه لسنوات في مصر

كشفت أجهزة الأمن المصرية لغز جريمة اختفاء مواطن يحمل جنسية إحدى دول الخليج في مصر منذ 2023، حيث تبين أنه قتل على يد صاحب دكان قبل 3 سنوات.

ووفق وسائل إعلام مصرية، نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة في كشف غموض جريمة قتل مواطن خليجي، اختفى منذ عام 2023، حيث تبين أن صاحب دكان سجائر استدرجه وقتله بدافع السرقة، ثم دفنه داخل مزرعة في منطقة إمبابة، في واحدة من أكثر الجرائم غموضاً في المحافظة.

وبدأت القضية عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من أسرة المواطن الخليجي، الذي كان يتردد على مصر منذ عام 2015، يفيد باختفائه المفاجئ منذ عام 2023، مع إغلاق هاتفه المحمول وانقطاع أخباره تماما، وشكلت مديرية أمن الجيزة فريق بحث للتحقيق في الواقعة.

وكشفت التحريات أن الضحية، الذي يحمل جنسية إحدى دول الخليج كان يقيم بشكل متقطع في مصر، وأوضحت أنه ارتبط بعلاقة صداقة وثيقة مع صاحب دكان سجائر، حتى عرض الأخير على الضحية الشراكة في مشروع تسمين عجول داخل مزرعة بإمبابة، ووافق الضحية على العرض، وسلم المتهم بطاقته البنكية “الفيزا” مع الرقم السري لسحب مبلغ مالي لتغطية تكاليف المشروع.

ووفقاً للتحريات اصطحب المتهم الضحية إلى المزرعة لمعاينة أرض المشروع، لكنه باغته هناك، حيث سدد له عدة ضربات بآلة حادة أودت بحياته على الفور، ثم قام المتهم بدفن جثة الضحية داخل المزرعة، واستولى على مبلغ مالي وهاتف الضحية.

وبعد تكثيف التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم والقبض عليه، حيث اعترف تفصيليا بارتكاب الجريمة بدافع السرقة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع الاستمرار في الكشف عن أي تفاصيل إضافية قد تتعلق بالقضية، بما في ذلك احتمال وجود شركاء آخرين أو دوافع إضافية.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن الجثة التي تم استخراجها من المزرعة، كانت في حالة تحلل متقدمة بسبب مرور ثلاث سنوات على الجريمة، وتم نقلها إلى مشرحة زينهم لإجراء تحليل الحمض النووي لتأكيد هوية الضحية.

وأكدت الأجهزة الأمنية التزامها بمواصلة جهودها لكشف أي جرائم مماثلة، مشددة على أهمية الإبلاغ الفوري عن حالات الاختفاء لتسهيل عمل التحقيقات.

الشرق القطرية